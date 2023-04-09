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علاج يحاكي تقليل الشهية

اكتشاف جديد لتقليل الوزن بدون جراحة

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
اكتشاف جديد لتقليل الوزن بدون جراحة
المواطن - فريق التحرير

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اكتشف الباحثون خلال دراسة جديدة أن مكمل الألياف قادر على تخفيض حمض الصفراء والذي يؤثر بدوره على تنظيم الشهية، ليفتح الباب أمام تطوير علاج يمكن أن يحاكي تقليل الشهية وتحسين وظيفة التمثيل الغذائي لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن دون أي إجراءات جراحية.

حمض الصفراء

وخلال الدراسة التي نقلها موقع New Atlas، اكتشف الباحثون أن أولئك الذين خضعوا لجراحة إنقاص الوزن لديهم مستويات أقل بكثير من حمض الصفراء isoursodeoxycholate، الذي يشار إليه اختصارًا بـisoUDCA، والذي يرتبط بزيادة الشهية وسوء مستويات التمثيل الغذائي.

وعند دراسة مستويات حمض الصفراء لمجموعة من المرضى ما بعد الجراحة في أمستردام، بالإضافة إلى مجموعتين عامتين أخريين غير خاضعين للجراحة، توصل الباحثون إلى أن مكمل الألياف يخفض بشكل طبيعي مستويات isoUDCA، ما يمكن أن يفتح الباب أمام تطوير علاج يمكن أن يحاكي تقليل الشهية وتحسين وظيفة التمثيل الغذائي لمساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن دون أي إجراءات جراحية.

تفاعل معقد

في هذا السياق، قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة كريستينا ميني من جامعة كنيغز كوليدج لندن: إنه “من خلال فهم التفاعل المعقد بين الجينات وميكروبيوم الأمعاء والنظام الغذائي في تنظيم مستويات حمض الصفراء وتأثيرها على الشهية وصحة التمثيل الغذائي بشكل أفضل، ربما يمكن تطوير إستراتيجيات جديدة للوقاية من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وعلاجهما”.

يشار إلى أنه لا تعد هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها العلماء إلى ميكروبيوم الأمعاء للحصول على إجابات حول إنقاص الوزن، لكن الباحثين من جامعات نوتنغهام وكينغز كوليدج لندن وأمستردام ألقوا ضوءًا جديدًا على فائدة غير مفهومة لجراحة علاج البدانة وتقليل الشهية.

ويمكن أن يؤدي فهم آليات التمثيل الغذائي التي تؤدي لانخفاض الشهية إلى علاج آمن وفعال لفقدان الوزن.

الألياف والشهية

بدوره، أوضح الباحث المشارك في الدراسة تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كوليدج لندن، أن نتائج الدراسة “تسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الألياف في تنظيم الشهية والتمثيل الغذائي”.

كما أشار إلى أن “الميكروبيوم المعوي ومنتجاته الكيميائية مثل الأحماض الصفراوية يبشر بالخير للحد من السمنة دون الحاجة إلى الإجراءات الجراحية”.

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