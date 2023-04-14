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وفقًا لما ظهر على قرص أثري

اكتشاف مباراة كرة قدم تعود لقبل 1200 عام

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ صباحاً
اكتشاف مباراة كرة قدم تعود لقبل 1200 عام
المواطن - فريق التحرير

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توصل علماء آثار لاكتشاف مفاجئ، خلال عثورهم على قرص حجري في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، يوثق مباراة كرة قدم حدثت قبل 1200 عام.

تفاصيل الحادث

وأشارت صحيفة التايمز البريطانية إلى أن فريقًا من الباحثين عثروا على القرص الأثري الذي يعود إلى القرن التاسع ويبلغ قطره 32 سم ووزنه 40 كيلوجرامًا، ويتميز بكتابة هيروغليفية معقدة، بالإضافة إلى لاعبين يقفان بجوار كرة.

ووفقًا لما يظهر على القرص، يتبين وجود شخصين بلباس تقليدي مرتبط باللعبة القديمة المعروفة باللغة الإسبانية باسم بيلوتا مايا.

وقال فرانسيسكو بيريز رويز، من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ: من النادر العثور على كتابة هيروغليفية في هذا الموقع، ومن النادر العثور على نص كامل.

رسوم لمخلوقات حية

من المعروف أن الكتابات الهيروغليفية هي عبارة صور استُخدمت كعلامات في الكتابة، وتعبر هذه الصور عن رسوم لمخلوقات حية أو أجزاء من مخلوقات حية أو أدوات، ومن أشهر تلك الكتابات الهيروغليفية المصرية القديمة.

ويقوم الخبراء بتحليل الكتابة لفك المعنى الدقيق لها، في حين يشير وزن الحجر إلى أنه ربما تم تصميمه ليتم عرضه بدلًا من حمله بواسطة متفرجين، وذلك لتخليد مباراة مهمة.

ويبدو أن اللاعبين كانا يلعبان لفرق متنافسة، إذ يرتدي أحدهما غطاء رأس مزين بالريش ووشاحًا بنمط زهرة زنبق الماء.

ويرتدي الآخر غطاء رأس من حضارة المايا يُعرف بعمامة الأفعى، ودرعًا واقيًا.

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