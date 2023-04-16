الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد

بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل خططها الميدانية والتوعوية ضمن أعمالها لإجازة عيد الفطر المبارك.

وتعتمد خطط عمل الرئاسة العامة على جانبين ميداني وتوعوي تنفذ من خلال جميع فروعها بمناطق المملكة.

خطة الأمر بالمعروف في العيد

وتشمل تغطية العمل في الميادين العامة التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار، كالأسواق والمجمعات التجارية، والمتنزهات والحدائق العامة وميادين احتفالات العيد وغيرها.

وتعتمد خطط الرئاسة العامة على التوعية عبر وسائل التواصل الحديثة، من شاشات إلكترونية وأجهزة العرض المرئية.

وتأتي هذه الجهود بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقوم الرئاسة العامة بواجبها وتؤدي رسالتها.

