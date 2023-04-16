Icon

مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث Icon السعودية تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة Icon الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري Icon شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول Icon أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام Icon الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد Icon إيطالي يُدير لقاء تشيلسي وريال مدريد Icon ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح Icon جراند واجونير 2023 الجديدة تصل السعودية Icon سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والحدائق العامة

الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل خططها الميدانية والتوعوية ضمن أعمالها لإجازة عيد الفطر المبارك.

وتعتمد خطط عمل الرئاسة العامة على جانبين ميداني وتوعوي تنفذ من خلال جميع فروعها بمناطق المملكة.

خطة الأمر بالمعروف في العيد

وتشمل تغطية العمل في الميادين العامة التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار، كالأسواق والمجمعات التجارية، والمتنزهات والحدائق العامة وميادين احتفالات العيد وغيرها.

وتعتمد خطط الرئاسة العامة على التوعية عبر وسائل التواصل الحديثة، من شاشات إلكترونية وأجهزة العرض المرئية.
وتأتي هذه الجهود بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لتقوم الرئاسة العامة بواجبها وتؤدي رسالتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎