الأمن العام يدعو إلى الالتزام باتجاهات حركة السير الجبير يبحث مع السيناتور الأمريكي جراهام العلاقات الثنائية لحظات تضرع وابتهال الصائمين في المسجد النبوي قبيل الإفطار الدفاع المدني يحذر من عواصف وأمطار غزيرة على الرياض تعليق الدراسة الحضورية غدًا بحفر الباطن لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان
دعا الأمن العام، إلى الالتزام باتجاهات حركة السير التي يحددها رجال الأمن بالحرمين الشريفين، من أجل السلامة وعدم إعاقة الحركة.
لسلامتكم التزم بالاتجاه.#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/IVrvCzrR20
— الأمن العام (@security_gov) April 12, 2023
وقد حذر الأمن العام في وقت سابق، من الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وساحاته، ما يعيق حركة المصلين والمعتمرين.
وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر على حسابها بموقع “تويتر” “ضيف الرحمن.. جلوسك في الممرات داخل الحرم وساحاته يعوق حركة المصلين والمعتمرين”.
كما دعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المعتمرين إلى تجنب الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية تفاديًا للازدحام والتعثر.