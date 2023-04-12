الأمن العام يدعو إلى الالتزام باتجاهات حركة السير

دعا الأمن العام، إلى الالتزام باتجاهات حركة السير التي يحددها رجال الأمن بالحرمين الشريفين، من أجل السلامة وعدم إعاقة الحركة.

الجلوس بالممرات

وقد حذر الأمن العام في وقت سابق، من الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وساحاته، ما يعيق حركة المصلين والمعتمرين.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر على حسابها بموقع “تويتر” “ضيف الرحمن.. جلوسك في الممرات داخل الحرم وساحاته يعوق حركة المصلين والمعتمرين”.

كما دعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين المعتمرين إلى تجنب الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية تفاديًا للازدحام والتعثر.