الأمن العام يطيح بمتورطين في جرائم سرقة واستغلال أطفال

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على 3 مواطنين بالرياض ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية والاستيلاء على ما تحويه من بضائع ومبالغ مالية.

كما ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن قام بالسطو على منزلين وسرقة مصوغات ذهبية ومجوهرات.

وتم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 64 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما ألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مواطنين بحوزتهما 66 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

استغلال أطفال

وضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية قاموا باستغلال أطفال من ذوي الإعاقة من الجنسية نفسها بالتسول أمام الجوامع والمحال التجارية.

وألقت شرطة مكة المكرمة أيضًا القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزته 2034 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي.