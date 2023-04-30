الإطاحة بشخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر بجدة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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