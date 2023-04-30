الإطاحة بشخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر بجدة

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود ومواطن لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
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