الاتحاد السعودي يُطالب الأندية بالعمل على تطبيق SAFF Integrity

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا، قبل قليل، أكد من خلاله على الأندية بأهمية العمل على تطبيق SAFF Integrity لتعزيز جهوده في حماية المنافسات.

الاتحاد السعودي يُطالب باستخدام التطبيق

وأكد الاتحاد السعودي لكافة الأندية المشاركة في مختلف الدرجات والفئات على أهمية تفعيل التطبيق الذي يواكب أعلى المعايير العالمية في التطبيقات المستخدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الآسيوي.

وطالب اتحاد الكرة في بيانه، بضرورة إبلاغه بشأن أي حالات مشبوهة تتعلق بالنزاهة وبطريقة آمنة وسليمة.

ويأتي ذلك حرصًا من الاتحاد السعودي على تعزيز جهوده في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، علمًا بأن الاتحاد لم يرصد او يتلقى أي بلاغ في الجولات الماضية.

إطلاق تطبيق SAFF Integrity

وكان اتحاد الكرة بالتعاون مع شركة سبورت رادار المتخصصة في حلول النزاهة والبيانات الرياضية، تطبيق SAFF Integrity للهواتف الذكية اعتبارًا من الموسم الرياضي 2022\ 2023.

وسبق أن وقع اتحاد الكرة مع شركة “سبورت رادار” اتفاقية شراكة لتعزيز جهود الاتحاد في حماية ونزاهة منافسات كرة القدم السعودية، والاستفادة من خدمات الشركة وتزويد وحدة النزاهة التابعة للاتحاد السعودي بتقييم المخاطر المعلومات اللازمة، وفق نظام متقدم لمراقبة المباريات.