الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الوحدة اليوم.

الوحدة يستضيف العميد

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الاتحاد، عند الساعة 11 مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما ينفرد العميد بالصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

الاتحاد يتفوق

وسبق أن لعب الوحدة ضد الاتحاد 19 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 13 مرة، مقابل 4 انتصارات لفرسان مكة، وتعادلا مرتين.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، والفوز على الوحدة، أملًا في تعثر النصر، وزيادة فارق النقاط، وتعزيز فرص تتويجه بلقب دوري روشن السعودي الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.