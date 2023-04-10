الاجتماع الأول لـ لجنة التشاور السياسي بين السعودية والجزائر في الرياض

الدراسة عن بعد اليوم في مدارس العيص الاتحاد يبتعد بصدارة دوري روشن بثنائية في الوحدة تلاوة خاشعة للشيخ السديس من المسجد الحرام ليلة 19 رمضان دعاء الشيخ الحذيفي ليلة 19 رمضان لحظة إطلاق النار على شاب في نيويورك التعادل الإيجابي يحسم مباراة الاتفاق والتعاون حالة ماطرة جديدة تؤثر على السعودية تستمر لعدة أيام قارب يضل طريقه في البحر يقل 400 مهاجر أبها يزيد أوجاع الباطن بثلاثية قطار يصطدم بمنزل بعد خروجه عن القضبان
عُقد الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مساء أمس، في الرياض، حيث ترأس الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ومن الجانب الجزائري المدير العام للبلدان العربية نور الدين خندودي، وبمشاركة كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض الدكتور محمد علي بو غازي، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الوكالات في وزارتي خارجية البلدين الشقيقين.
وجرى خلال الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.