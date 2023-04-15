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مطالب بتغليظ العقوبات

الاستهانة بالأرواح.. شكاوى من مخالفات قائدي المركبات على الطرق

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ مساءً
الاستهانة بالأرواح.. شكاوى من مخالفات قائدي المركبات على الطرق
المواطن- فريق التحرير

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“تتساقط أوراق أعمارنا، مغردة بأرواحنا إلى خالقها، في أعظم مشاهد للوداع، لكن تتعاظم تلك المشاهد وتزداد حرقة، إذا كان من يذهب عنا ضحية تصرفات سيئة تمارس باستهانة على الطرق دون اهتمام أرواح الناس”.

وخلال المدة الماضية، تعددت شكاوى المواطنين عبر تويتر عن بعض المشكلات التي يواجهونها في الطرقات والمناطق مطالبين الجهات بالتعامل معها وإيجاد الحلول لها من أجل الحفاظ على حياة المواطنين.

شكاوى المواطنين

إذ عبّر بعض المواطنين، عن غضبهم الشديد من جرّاءِ ما يرونه من مخالفة البعض لقوانين المرور، وتعمد التصرفات العدوانية، وتزيد من مشكلات الطرق.

حيث تداول مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر خلاله تعمد أحد قائدي المركبات إلى صدام آخر وتعرضه للخطر في تصرف عدواني مخالف للقوانين.

ووصف مغردون ما شاهدوه بأنه عدواني، إذ قال أحد المواطنين: ” مشاكل الطريق في الغالب سببها تعود البعض على الفوضى والجهل بقوانين المرور أو تجاهلها، لذلك مشاكل الطريق لن تنتهي وللأسف أن البعض وصل لمرحلة خطرة من الانفعالات والتصرفات العدوانية”.
ويرى أحد المغردين، أن المشكلة ليست فقط فيما يقوم بهذه الممارسات والأعمال الفوضوية، بل من يبررها، لأنه بذلك يساعد في انتشار هذه التصرفات الضارة للمجتمع ككل، قائلا: “المشكلة الأكبر بالنسبة لي تلقى ناس كثير تبرر تصرفه وتدافع عنه ، ناس همجية وما تدري كيف تتفاهم معاهم”.

تغليظ العقوبة

وطالب مواطن آخر في تغريدة، من الجهات المختصة، تحويل مثل هذه الممارسات والتصرفات غير القانونية أن تكون حوادث جنائية، وليست مرورية، قائلا: “مثل هذه الحوادث المفروض يتم تصنيفها حوادث جنائية وليست مرورية”، في إشارة منه لتغليظ العقوبة على المخالفين ومن يقومون بمثل هذه الأعمال.

ووجه أحد المواطنين طلبه للمرور بضرورة الاهتمام وأخذ الحذر من هؤلاء الأشخاص، قائلا: “هذي نوع من أنواع السيارات مستخدميها من العمالة وهمج ولا همهم أحد أتمنى المرور يلتفت لهم”.

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