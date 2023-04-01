التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الخليج

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

الهلال ضد الخليج

ويلعب الهلال ضد الخليج على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

تغييرات متوقعة في تشكيل الهلال

وتشهد مباراة الهلال ضد الخليج العديد من التغييرات في صفوف الزعيم، نظرًا لغياب أكثر من لاعب، ومن أبرزهم؛ سلمان الفرج، سعد عبدالحميد وسالم الدوسري للإصابة، بجانب علي البليهي للإيقاف.

ومن المتوقع أن يُشارك كل من؛ المالي موسى ماريغا، خليفة الدوسري وناصر الدوسري، بدلًا من الفرج، البليهي وسعود عبدالحميد، على أن يقود هجوم الهلال ضد الخليج، النيجيري أوديون إيغالو.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، خليفة الدوسري، جانغ هيون سو، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندريه كاريلو، ميشيل ديلغادو، ماريغا وإيغالو.