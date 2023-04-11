التعليم عن بعد في مدارس الطائف اليوم

المنافسة تغرم 14 منشأة 140 مليون ريال لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ38 اتساع رقعة العنف وإعلان الطوارئ في دارفور بالسودان السديس: تبرع الملك سلمان وولي العهد تشجيع لقيم البر وتعظيم للعمل الخيري مقتل شخص وإغلاق جميع الطرق في أوريغون الأمريكية الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات فوز قاتل لـ الأهلي ضد العين وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان القابضة ضمك والعدالة يكتفيان بالتعادل التعليم عبر مدرستي اليوم في بلقرن والبشائر وخيبر
أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد الجوية.
وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 20/ 9/ 1444 بـ تعليم الطائف، والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة ورابغ وخليص والقريات، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد الجوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.