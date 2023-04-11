التعليم عن بعد في مدارس الطائف اليوم

أعلنت إدارة تعليم الطائف، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد الجوية.

الدوام عبر منصة مدرستي

وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 20/ 9/ 1444 بـ تعليم الطائف، والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

جدة ورابغ وخليص

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم جدة ورابغ وخليص والقريات، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد الجوية.