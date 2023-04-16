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خلال آخر 5 مواجهات بالدوري

التكافؤ شعار ديربي الرياض بالدور الثاني

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
التكافؤ شعار ديربي الرياض بالدور الثاني
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

ديربي الرياض

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مواجهة الهلال ضد النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

الهلال في دوري روشن السعودي
لاعبو الهلال – المصدر spl

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

آخر 5 مواجهات بالدور الثاني

ويدخل الهلال والنصر المباراة المقبلة بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، كما تتسم نتائج ديربي الرياض بالدور الثاني في آخر 5 مواسم بالتكافؤ الشديد، ما يزيد صعوبة مواجهتهما.

النصر والهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2\2 على ديربي الرياض في الجولة الـ21 من موسم 2017\ 2018، وفي الموسم التالي، نجح النصر في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة الدور الثاني.

ونجح الهلال في الفوز على النصر بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ23 من موسم 2019\ 2020، وحسم العالمي الديربي في الموسم التالي لصالحه بهدف نظيف، واكتسح الزعيم نظيره العالمي برباعية نظيفة بالموسم الماضي.

النصر ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC
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