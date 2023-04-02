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خلال مواجهة إنتر ميلان

الجمهور يُشيد بتصرف رانييري مع سفيان مرابط

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
الجمهور يُشيد بتصرف رانييري مع سفيان مرابط
المواطن - فريق التحرير

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نال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا، لوكا رانييري إشادة كبيرة بعد تصرفه مع زميله المغربي سفيان مرابط، لمنحه فرصة كسر صيامه خلال مواجهة إنتر ميلان.

رانييري يدعي الإصابة

ولعب إنتر ميلان ضد فيورنتينا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق زملاء سفيان مرابط للفوز بهدف دون رد سجله جياكومو بونافينتورا.

وشهدت المباراة سقوط رانييري على أرضية الملعب بشكل مفاجيء، وطلب تدخل الطاقم الطبي، وذلك بالتزامن مع كسر النجم المغربي لصيامه، حيث وثقت الكاميرات مرابط، وهو يأكل موزة سريعًا ويشرب الماء.

فيورنتينا
لاعبو فيورنتينا – المصدر @acffiorentina

إشادة بـ سفيان مرابط ورانييري

وتفاعلت الجماهير مع تصرف رانييري مع سفيان مرابط عبر موقع “تويتر”، وباتت هذه الواقعة ضمن قائمة الأكثر تداولًا، خاصة أن الاتحاد الإيطالي لم يطلب من الحكام إيقاف اللقاءات للسماح للاعبين الصائمين بكسر صيامهم.

وأعربت الجماهير عن سعادتها بتصرف رانييري صاحب الـ23 عامًا، خاصة أنه أبدى احترامًا كبيرًا لزميله الصائم، رغم أن المباراة كانت على وشك الانتهاء، حيث إن الواقعة كانت عند الدقيقة 91.

سفيان مرابط
مرابط يكسر صيامه

وكتب ناصر: “لقطة جميلة للاعب سفيان مرابط.. لوكا رانييري تظاهر بالإصابة من أجل أن يكسر زميله صيامه، لقطة جميلة وتوضح مدى التزام لاعبينا المسلمين بدينهم حتى إن تم نصحهم عكس ذلك، اللهم أعزّ الإسلام والمُسلمين”.

وقال مسفر فهد الدوسري: “مقطع اليوم.. لوكا رانييري زميل سفيان مرابط بالفريق، قام بإضاعة الوقت قليلاً وتظاهر بالإصابة لكيّ يتم إيقاف اللعب ويمنحه وقتًا للإفطار”، وكتب حمادي: “رانييري يدعي الإصابة، ويطلب تدخل الطاقم الطبي لمنح مرابط فرصة الإفطار”.

سفيان مرابط
مرابط يكسر صيامه
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