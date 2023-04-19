الجنود المصريون قبل نقلهم من قاعدة مروي: سنعود إلى أسرنا بخير

وثق مقطع فيديو متداول، قوات الدعم السريع السودانية مع الجنود المصريين المحتجزين قبل عملية نقلهم من قاعدة مروي إلى مصر.

فيديو للجنود المصريين المتحجزين في #السودان قبل عملية نقلهم إلى #مصر "أصدرت #قوات_الدعم_السريع بياناً يفيد بنقل الرعايا المصريين من مطار #مروي إلى العاصمة #الخرطوم، وأكد البيان أنه ستتم عملية نقلهم إلى القاهرة متى سنحت الفرصة"#شاهد_سكاي pic.twitter.com/508iekcQ5L — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 19, 2023

عودة بأمان

وظهر في الفيديو أحد أفراد القوات المصرية الذي تم احتجازه في مطار مروي العسكري، حيث قال: “الحمد لله كلنا بخير هنا.. وإن شاء الله نرجع لأهلنا وبلدنا سالمين غانمين”، موضحًا أنهم سيعودون إلى مصر اليوم ووفقًا لما ذكرته قوات الدعم السريع.

نقل الجنود المصريين

وكانت قوات الدعم السريع السودانية، أعلنت اليوم الأربعاء، أنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي أثناء اندلاع الاشتباكات في الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، بيان اليوم الأربعاء: “نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقًا للأوضاع التي تمر بها البلاد”.