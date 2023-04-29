الحضور الجماهيري يزين جنبات ملعب الملك فهد الدولي

حرص حضور جماهيري كبير من عشاق نادي الهلال على الدخول إلى مدرجات ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم بين الهلال وأوراوا الياباني.

ملعب الملك فهد

وبدأت جماهير الهلال في التوافد على ملعب الملك فهد قبل ساعتين من انطلاق المباراة، حيث زيّن الحضور الجماهيري جنبات الملعب مع توقعات بحضور المزيد من الجماهير الهلالية قبل انطلاقة المباراة لدعم أزرق الرياض الراغب في التتويج باللقب الخامس في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , ALKASS 9 HD , BEIN SPORTS AFC HD, DUBAI SPORTS ASIA 1 HD.

وتقام مباراة الهلال وأوراوا في الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 6 مايو المقبل في اليابان.

غيابات الهلال

وسيغيب كل من الكولومبي جوستافو كويلار والبيروفي أندري كاريلو عن الهلال في مباراة اليوم.

وكان المدافع علي البليهي، لاعب نادي الهلال، تحدث عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي أوراوا.

وقال البليهي في المركز الإعلامي بدوري أبطال آسيا: “قادرون على حسم البطولة من الرياض، يجب أن نحافظ على اللقب هذا أمر نعرفه جيدًا”.

وواصل البليهي: “فريق أوراوا مختلف كثيرًا عن الذي تقابلنا معه في عام 2019، سنحسمها من الرياض”.

يذكر أن الهلال كان تقابل مع أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وفاز الهلال في الرياض بهدف دون رد سجله اللاعب أندري كاريلو، وعاد الهلال وكرر فوزه في اليابان بهدفين دون رد ليتوج باللقب الثالث وقتها.