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الخارجية الأمريكية تجدد شكرها للمملكة على إجلاء رعاياها من السودان

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
الخارجية الأمريكية تجدد شكرها للمملكة على إجلاء رعاياها من السودان
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، مجدداً عن شكرها وامتنانها للمملكة على مشاركتها في إجلاء المواطنين الأمريكيين من السودان.

واشنطن تشكر المملكة

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تعرب الولايات المتحدة عن امتنانها للمملكة العربية السعودية على مشاركتها لجهودنا الدبلوماسية المستمرة ودعمها لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة السودان.

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 4879 شخصاً حتى الآن، منهم 139 مواطناً و4738 ينتمون لـ 96 جنسية.

وقالت الوزارة، إنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل صباح اليوم إلى مدينة جدة ٢٠ مواطناً سعودياً.

رعايا الدول الشقيقة والصديقة

كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو ١٨٦٦ شخصاً من الجنسيات التالية: (تایلند، استراليا، وراوندا، وجامبيا، واريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين ونيجيريا، وبنجلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا وإيران، وباكستان، وكندا، روسيا، وبنما، والإكوادور، أيرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال والبوسنة والهرسك، جنوب السودان، والصومال، بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزېمبابوي، وبورندي، وميانمار، واندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، إيطاليا، واثيوبيا، تشاد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا، وعدد من موظفي منظمة الأمم المتحدة).

وصول السفينة أمانة

حيث تم نقلهم من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة (أمانة)، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو ٤٨٧٩ شخصاً (۱۳۹ مواطناً سعودياً، ونحو ٤٧٣٨ شخصاً ينتمون لـ ٩٦ جنسية).

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