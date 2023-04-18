الخرطوم بلا أي خدمات إنسانية وتحذيرات من انهيار النظام الصحي

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في العاصمة السودانية الخرطوم وما حولها وحذر من أن النظام الصحي في البلاد معرض لخطر الانهيار.

تضارب حول وجود هدنة إنسانية

وفي السياق، تضاربت الأنباء بشأن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية التنسيق حول هدنة الـ24 ساعة، وهو ما أعلنه قبل ساعات، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي ستتلقاها قوات الدعم السريع خلال ساعات.

وأضافت القيادة العامة للجيش السوداني في تصريحات: دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي.