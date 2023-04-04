الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف

أعلنت إدارة تعليم الطائف وجامعة الطائف، تحويل الدراسة عن بعد غدًا؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب تقارير الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأربعاء 14/ 9/ 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

كما قالت جامعة الطائف: حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة؛ فقد تقرر تعليق الدراسة في الحوية وكافة فروع جامعة الطائف يوم غدٍ الأربعاء: 5 إبريل 2023م؛ على أن يكون الحضور للطلبة عبر منظومة البلاك بورد، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.