Icon

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا Icon مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني Icon فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول Icon السدحان 15 سنة بدون جوال في طاش العودة Icon ركلة جزاء تمنح الباطن التقدم أمام الوحدة بالشوط الأول Icon توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية Icon 4 أهداف في الشوط الأول بين الطائي والرائد Icon غرامة تنتظر 32 شخصًا بسبب مخالفات الرعي Icon وفاة مصرية بعد أداء مناسك العمرة بالحرم المكي Icon الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الدوام عبر منصة مدرستي

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدًا؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الخميس 15/ 9/ 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية كذلك.

استمرار تعليق الدراسة الحضورية

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم في كل من محايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم