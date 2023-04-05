الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف

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أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدًا؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الخميس 15/ 9/ 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.
كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية كذلك.