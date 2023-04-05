الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف

أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدًا؛ حرصًا على سلامة الجميع؛ بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم؛ تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الخميس 15/ 9/ 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًّا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية كذلك.

استمرار تعليق الدراسة الحضورية

وفي وقت سابق، أعلنت إدارات التعليم في كل من محايل عسير وسراة عبيدة وظهران الجنوب، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، وتحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي.