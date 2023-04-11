الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات

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أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي؛ بسبب التقارير الواردة من الأرصاد الجوية.
وقالت الإدارة عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 20 رمضان 1444هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
كما أعلنت إدارة التعليم في رابغ وخليص والقريات، تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بعد أيضًا عبر منصة مدرستي، اليوم الثلاثاء، بسبب حالة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق: الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة.