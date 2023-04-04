الدراسة عن بُعد غدًا بجميع مدارس العرضيات

أعلنت إدارات تعليم القنفدة، تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع مدارس قطاع العرضيات طلاب وطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكتبي التعليم ليوم غد الأربعاء الموافق 14/9/1444 هـ .

يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية ربيعية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء المقبل على معظم مناطق المملكة وتزداد غزارتها من يوم الجمعة إلى الأحد المقبل مع رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد، على مناطق، عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة ونجران.