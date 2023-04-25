الدفاع المدني: لا تجازفوا باجتياز الأودية أثناء جريانها

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أعادت المديرية العامة للدفاع المدني، التحذير من اجتياز الأودية، أثناء هطول الأمطار وجريانها، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم المناطق خلال هذه الأيام.
وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “لسلامتك.. أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية لا تجازف بحياتك باجتيازها”.
ويعد عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرفًا جسيمًا، ويعرض حياة المواطنين للخطر، كما يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، أن من يخالف التعليمات بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، يعاقب بدفع غرامة مالية قدرها من 5000 إلى 10000 ريال.
وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.