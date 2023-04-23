المرسة مع السمك المالح سيدة السفرة الجازانية في العيد الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بإصابة فرنسي وتعطيل الإجلاء الدوام الصيفي يبدأ الأربعاء القادم في المدارس العثور على براميل من الذهب في مزرعة زعيم داعش السابق عروض حية وألعاب للأطفال والعوائل في جدة آرت بروميناد العالمي يزيد الراجحي يتأهب لرالي سونورا المكسيكي باكستان: إجلاء مواطني المملكة والرعايا الأجانب تم بكل مهنية واقتدار البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق
من المقرر أن يبدأ العمل بنظام الدوام الصيفي في المدارس اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق 6 /10/ 1444هـ بحسب الجدولة الزمنية للتقويم الدراسي.
وكانت الإدارات العامة للتعليم بالمناطق قد اعتمدت مواعيد الدوام الصيفي في جميع مدارس المناطق الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء القادم.
ووجه مديرو التعليم بالمناطق كافة المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المناطق، متضمنًا موعد الاصطفاف الصباحي وبداية الحصة الأولى.