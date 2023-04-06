الرئيس الصيني: العالم يشهد تغيرًا تاريخيًا عميقًا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، أن العالم يشهد تغيرًا تاريخيًا عميقًا، ودعا شي لمحادثات سلام روسية أوكرانية في أقرب وقت.

الأزمة الأوكرانية

وشدد الرئيس الصيني، خلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، على أن العلاقات بين باريس وبكين شهدت مع ذلك تطورًا إيجابيًا وثابتًا، على حد قوله.

وأضاف: ندعم استقلالية أوروبا الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الصين وفرنسا تدعوان المجتمع الدولي لتفادي أي تصعيد في الأزمة الأوكرانية.

الأسلحة النووية

من ناحيته، قال الرئيس الفرنسي إن الصين وفرنسا تتفقان على أنه يجب استبعاد الأسلحة النووية من النزاع الأوكراني.

وأضاف ماكرون: نريد أن تكون هناك نهاية للصراع بشرط احترام السيادة الأوكرانية من أجل سلام مستدام.

اجتماع ثلاثي

وقال الرئيس الفرنسي: “سأناقش قضيتي إيران وكوريا الشمالية مع الرئيس الصيني”.

وعقد ماكرون لقاءً منفردًا بعد ظهر الخميس مع نظيره الصيني. وستنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في إطار اجتماع ثلاثي يريدان خلاله إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.

مسار مشترك مع الصين

من جهته، قال ماكرون إنه يريد صياغة مسار مشترك مع الصين بشأن السلام في أوكرانيا.

وقال مسؤولون فرنسيون إن ماكرون يعتزم حث شي على استخدام نفوذه لدى روسيا لتعزيز السلام، لكنه لا يتوقع تحولاً كبيرًا في الموقف الصيني.