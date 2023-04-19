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بعد زوال كورونا وعودة المسلمين للحرمين

الربيعة ينشر صورتين للحرم المكي ويعلق: من غياب محزن إلى امتلاء مفرح

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٢ مساءً
الربيعة ينشر صورتين للحرم المكي ويعلق: من غياب محزن إلى امتلاء مفرح
المواطن - فريق التحرير

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نشر وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، صورتين على حسابه بموقع “تويتر”، لموسم رمضان لسنة 1441هـ عندما اجتاح فيروس كورونا العالم، وموسم رمضان هذا العام حيث امتلأ صحن الطواف على آخره بالمعتمرين وعادت الحشود مجددًا.

زال الوباء

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “من غيابٍ مُحزن، إلى امتلاءٍ مُفرح.. الحمد لله على فضله ومنّته، فقد زال الوباء، وعاد المسلمون لأداء العمرة؛ وزيارة الحرمين الشريفين”.

وأضاف “الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهما براحة وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن”.

حشود كثيفة

وشهد الحرمين الشريفين في موسم رمضان 1444هـ، كثافة كبيرة للحشود والمعتمرين.

وأدى أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر صلاتهم ليلة 27 من رمضان 1444 هجريًا، في ليلة لم تكن لمثيلاتها من ليالي رمضان هذا العام، حيث امتلأ المسجد الحرام بضيوف الرحمن وَسْط أجواء مليئة بالروحانية.

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