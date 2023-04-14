Icon

إعلان التعبئة العامة في بوركينا فاسو Icon 257 ألف صفقة إيجارية في شهر مارس Icon إغلاق حساب مقتدى الصدر على تويتر حتى إشعار آخر Icon بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر قوى Icon الصدر يجمد التيار الصدري لمدة عام Icon السعودية تبدأ رحلة تأسيس جناحها في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان Icon حبوب الإجهاض تشعل حربًا قضائية بأمريكا Icon تقليد الملك تشارلز في ستوديو 23 Icon “المواطن” توثق لحظة وصول بعثة الهلال إلى حفر الباطن Icon الزمالك يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم حرس الحدود بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيركز على بناء الصورة الذهنية عن المملكة لدى المجتمع الدولي

السعودية تبدأ رحلة تأسيس جناحها في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ صباحاً
السعودية تبدأ رحلة تأسيس جناحها في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّنت المملكة العربية السعودية رحلتها مع معرض “إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان “، وذلك من خلال الحفل الذي أقيم اليوم في مدينة أوساكا اليابان، والذي يمثل بداية انطلاق رحلة تأسيس الجناح، وذلك بحضور المفوض العام للجناح السعودي عثمان المزيد.

الصورة الذهنية للمملكة

وأكد المزيد أن حفل اليوم يمثل خطوة أولى لمشاركة المملكة العربية السعودية في معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، اليابان والذي تسعى المملكة من خلاله إلى إظهار ما وصلت له من نمو وازدهار وتطور في مجالات التنمية والاستدامة، في ظل رؤية السعودية 2030″، مضيفاً إلى أن الجناح سيّركز على بناء الصورة الذهنية عن المملكة لدى المجتمع الدولي، ودعم الابتكار والإبداع ودورهما في عمل أو تطوير أفكار خلّاقة تسهم في خدمة البشرية، إلى جانب دعم القضايا الدولية وخاصة تلك المتعلقة بأهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للاستدامة والتطوير.

مواعيد المعرض

وستعمل المملكة وفق هذا المفهوم على بناء جناحها في موقع المعرض الذي سيفتتح أبوابه في شهر أبريل من عام 2025م، جامعاً 153 دولة، وعدداً من المنظمات الدولية في اليابان، ويحمل المعرض شعار “تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا”، متضمناً ثلاثة مواضيع فرعية، هي: “إنقاذ الحياة” و”تمكين الحياة” و”ربط الحياة”، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين لأوساكا خلال الحدث ما يزيد عن 28 مليون زائر.

مواصلة النجاح

وتسعى المملكة خلال مشاركتها في “إكسبو اليابان 2025 أوساكا، كانساي”، إلى مواصلة النجاح الذي حققته في الدورة السابقة لإكسبو والتي أقيمت في دبي، حيث اجتذب الجناح السعودي ما يزيد على 4.9 مليون زائر، حاصداً عدة جوائز من بينها جائزة “أفضل جناح” من فئة “الأجنحة الكبيرة” من قِبل مجلة إكزيبتور (Exhibitor)، وجائزة “أفضل تصميم داخلي” و”أفضل عرض”. إضافةً إلى فوزه بالشهادة البلاتينية في “لييد” المقدمة من “ذا يو إس قرين بلدينغ كاونسل” (USGBC)، وسجل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس” للأرقام العالمية، وهي “أكبر أرضية مضيئة تفاعلية”، و”أطول ستارة مائية تفاعلية” بطول 32 متراً، و”أكبر مرآة شاشة رقمية تفاعلية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ الشوكولاتة
العالم

سر منع فريق زيلينسكي من تناوله لـ...

العالم
كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة
العالم

كويكب كبير يقترب من الأرض الليلة

العالم
الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر
آخر الاخبار

الرياض يُقدم 1000 تذكرة مجانية لجماهير الأخضر

آخر الاخبار
سطو مسلح في لبنان بوضح النهار
حصاد اليوم

سطو مسلح في لبنان بوضح النهار

حصاد اليوم
النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع الاتحاد بعد التعادل مع الفيحاء
الرياضة

النصر يتقاسم صدارة دوري روشن مؤقتًا مع...

الرياضة
مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين في حي بدر
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا جزئيًا بموقع للتخزين...

السعودية اليوم
زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق في تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش ويثير القلق...

العالم
مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية
السعودية اليوم

مشاهد لتساقط كثيف لحبات البرد في رنية

السعودية اليوم