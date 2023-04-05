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السعودية تحصل على 94.4% في تدقيق أمن الطيران

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ صباحاً
السعودية تحصل على 94.4% في تدقيق أمن الطيران
المواطن - واس

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حصلت المملكة على نسبة 94.4% في تدقيق أمن الطيران؛ محققة بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وذلك خلال عملية التدقيق التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) على الدول الأعضاء للتأكد من امتثال الدول للمعايير الدولية.

ثمرة عمل قطاعات الطيران

وجاء هذا الإنجاز ثمرة عمل القطاعات العاملة في المطارات كافة؛ لتحقيق الهدف، والوصول لأعلى درجات التقييم، وتجاوز التحديات، وتوجت الجهود باجتياز المملكة للتدقيق بنجاح، من خلال توفير أحدث التجهيزات والمعدات والأنظمة، وتطبيق أعلى معايير الأمن الممكنة.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج خلال الحفل المعد بهذه المناسبة الذي شارك فيه قادة القطاعات الأمنية والأجهزة الحكومية والشركات الوطنية، أن تحقيق أمن الطيران في المملكة لهذا الإنجاز يأتي ضمن عدة إنجازات حققها قطاع الطيران على المستوى الإقليمي والدولي؛ الذي يعكس اهتمام ودعم القيادة الحكيمة- أيدها الله -.

خطط إستراتيجية

وأكد معاليه أن منظومة الطيران المدني تسعى لتنفيذ خططها الإستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها التي تسير قدماً في سبيل تحقيق التميز في الخدمات المقدمة للمسافر، والحصول على أعلى نسب التقييم على المستوى الوطني والدولي.
وقدم الدعيلج الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية والأمنية والشركات الوطنية ولكل من أسهم في تحقيق هذا المنجز، مهيباً بسعي الجميع قدمًا للاستدامة والتحسين المستمر، ورفع سقف التوقعات للتقييمات المستقبلية لنكون على مستوى تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وفي ختام الحفل، كرم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قادة القطاعات الأمنية والأجهزة الحكومية والشركات الوطنية العاملة بالمطارات، والناقلات الوطنية والرؤساء التنفيذيين.

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