السعودية تواصل تقديم مساعداتها لمتضرري زلزال سوريا

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال بمحافظتي حلب وإدلب في شمال غرب سوريا.حيث جرى توزيع 830 سلة غذائية و830 سلة نظافة، في عدد من مخيمات النازحين بمحافظتي حلب وإدلب، استفاد منها 830 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.