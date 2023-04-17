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بمناسبة ليلة القدر وإجازة عيد الفطر

السفارة السعودية في بنغلاديش تغلق أبوابها 11 يومًا

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
السفارة السعودية في بنغلاديش تغلق أبوابها 11 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سفارة المملكة لدى بنغلاديش، إغلاق أبوابها ابتداءً من يوم الأربعاء القادم ولمدة 11 يومًا، وذلك بمناسبة ليلة القدر وإجازة عيد الفطر.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تود إفادة المواطنين وعموم المستفيدين، بأنها ستغلق أبوابها يوم الأربعاء القادم 28 رمضان 1444 هـ، الموافق 19 أبريل 2023م، بمناسبة ليلة القدر وعيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأشارت السفارة إلى أنها سوف تستأنف العمل يوم الأحد الموافق 10 شوال 1444 هـ الموافق 30 أبريل 2023م.

 

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