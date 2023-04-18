السلطات التونسية تمنع الاجتماعات بمقرات حزب النهضة

قال مسؤولون من حزب النهضة التونسي، إن قوات الشرطة داهمت المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة تونس وبدأت إخلاءه وتفتيشه اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إلقاء القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.

مداهمة مقرات النهضة

وقال رياض الشعيبي القيادي بالحزب لرويترز إن الشرطة أظهرت إذنًا قضائيًا وبدأت إخلاء المقر من كل من فيه.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن السلطات التونسية منعت الاجتماعات في كل مقرات حزب النهضة.

اعتقال الغنوشي

واعتقلت قوات الأمن رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، مساء أمس الاثنين، ومن المعروف أن الغنوشي مثل نهاية الشهر الماضي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، على خلفية تهم موجهة له في قضية جديدة.

ويواجه الغنوشي منذ أشهر عددًا من القضايا والتحقيقات، من بينها ما يتعلق بنعت أمنيين بالطواغيت خلال جنازة لأحد قيادات حركة النهضة، علاوة على قضية الشركة الإعلامية المعروفة بـأنستالينغو، فضلًا عن ملف تسفير شباب تونسيين إلى بؤر التوتر.