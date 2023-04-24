الشرطة الأمريكية تطوق محيط السفارة الروسية بواشنطن

أعلن مصدر دبلوماسي من السفارة الروسية لدى واشنطن بأن قوات الأمن الأمريكية طوقت منطقة السفارة؛ بسبب وجود حقيبتي سفر مشبوهتين تركتها امرأة مجهولة في محيطها، وفقًا لروسيا اليوم.

نفي السفارة الفرنسية

وكانت السفارة الفرنسية في موسكو قد نفت تأكيد الأنباء حول تسلمها رسالة بها مسحوق مجهول، وقالت: إن “الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يتمثل في استدعاء الشرطة”.

وقال موقع قناة REN TV الروسية في وقت سابق: إنه “تم إرسال رسالة بمسحوق غير معروف إلى السفارة الفرنسية في موسكو”.

وتابعت السفارة ردًّا على طلب التعليق على هذه المعلومات: “لا نؤكد هذه المعلومات”.

واختتمت: “الإجراء المعتاد في هذه الحالة هو إبلاغ الشرطة التي ستتولى التحقيق”.