الشرطة الأمريكية تطوق محيط السفارة الروسية بواشنطن ماريغا: الفوز بالكلاسيكو مذهل إجلاء 904 مواطنين مصريين من السودان مقتل وإصابة 52 شخصًا جراء تفجيرين بباكستان أمطار رعدية تزين سماء حائل أخطاء كثيرة بخريطة العالم الشهيرة بكتب المدارس السفارة السعودية بالخرطوم تتحول إلى مقصد لطالبي الإجلاء سبب استبعاد هازارد من قائمة الريال لمواجهة جيرونا بوغيل يمنح الوحدة التقدم ضد النصر بالشوط الأول مصر تنفي مقتل مساعد الملحق العسكري بالسودان
أعلن مصدر دبلوماسي من السفارة الروسية لدى واشنطن بأن قوات الأمن الأمريكية طوقت منطقة السفارة؛ بسبب وجود حقيبتي سفر مشبوهتين تركتها امرأة مجهولة في محيطها، وفقًا لروسيا اليوم.
وكانت السفارة الفرنسية في موسكو قد نفت تأكيد الأنباء حول تسلمها رسالة بها مسحوق مجهول، وقالت: إن “الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يتمثل في استدعاء الشرطة”.
وقال موقع قناة REN TV الروسية في وقت سابق: إنه “تم إرسال رسالة بمسحوق غير معروف إلى السفارة الفرنسية في موسكو”.
وتابعت السفارة ردًّا على طلب التعليق على هذه المعلومات: “لا نؤكد هذه المعلومات”.
واختتمت: “الإجراء المعتاد في هذه الحالة هو إبلاغ الشرطة التي ستتولى التحقيق”.