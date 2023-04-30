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الحريق المتداول لأحد فروعه

الشرطة السودانية: مقر البنك المركزي الرئيسي سليم

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
الشرطة السودانية: مقر البنك المركزي الرئيسي سليم
المواطن - فريق التحرير

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قالت الشرطة السودانية إن مقر البنك المركزي الرئيسي سليم وأن الحريق المتداول لأحد فروعه، ويأتي ذلك بعد أن تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي صورًا لما قالوا إنه اندلاع حريق في البنك المركزي السوداني.

ويوجد المقر الرئيسي للبنك المركزي السوداني في العاصمة الخرطوم.

الجهة المنفذة غير معلومة

ولم تكشف السلطات الرسمية عن تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد في مقر البنك المركزي السوداني، عن الجهة التي نفذته.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعًا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

وفي 19 أبريل الجاري، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات اعتداء ونهب، وأشار في بيان إلى أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة نهبت البنك المركزي فرع شارع البلدية، وأضرمت فيه النيران، قبل أن تطاردها قوات الجيش التي تمكنت من القبض على بعض المسروقات، وهي عبارة عن مبالغ مالية طائلة تم التحفظ عليها لتسلم رئاسة البنك.

الشرطة السودانية مقر البنك المركزي الرئيسي سليم

الاشتباكات مستمرة

واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الجاري، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج الدعم السريع بالقوات المسلحة.

وقد أوقعت الحرب مئات القتلى وآلاف الجرحى، بينما نزح حوالي 75 ألف شخص إلى الدول المجاورة مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما تنظم دول أجنبية عمليات إجلاء واسعة.

كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت عمليات سرقه ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانية، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق.

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