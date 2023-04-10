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أجرى تجربة حية من ألمانيا

الشقيري مشيدًا بالحوكمة الإلكترونية: نحن في نعمة بالسعودية

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٧ صباحاً
الشقيري مشيدًا بالحوكمة الإلكترونية: نحن في نعمة بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الإعلامي أحمد الشقيري بنظام الحوكمة الإلكترونية في المملكة، والمعاملات المالية التي يمكن إجراؤها بدون الحاجة لمحفظة بها نقود لتسديد أي معاملة.

وقال الشقيري خلال برنامج سين على قناة إم بي سي: نحن في نعمة بالسعودية لأننا لا نحتاج الخروج من المنزل ونحن نحمل محفظة، كمية المعاملات الحكومية اللي تقدر تسويها أون لاين وبدون الذهاب إلى أي مكان وبدون الحاجة لبطاقة.

تطبيق نفاذ

وسلط الشقيري الضوء على تطبيق نفاذ، وهو أحد منتجات منصة النفاذ الوطني، والذي تم تطويره بدعم من وزارة الداخلية، إذ يأتي لإتاحة التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من أبشر وكخيار إضافي لقنوات الدخول الأخرى؛ وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة.

تجربة حية

وقام الشقيري بتجربة حية قائلًا: أنا الآن في ألمانيا وعندي مخالفتين مروريتين دخلت على تطبيق البنك لقيت المخالفات ضغطت تأكيد وفي 22 ثانية تم تسديد المخالفات بدون أي رقم.

 

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