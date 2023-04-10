فرحة غامرة لمعتمرتين مصريتين بالحرم المكي مقتل مصور تلفزيوني عراقي بعد سقوطه من جبل الدراسة عن بعد اليوم بمدارس العلا الشقيري مشيدًا بالحوكمة الإلكترونية: نحن في نعمة بالسعودية وصول وفد سعودي عماني مشترك إلى صنعاء تحذير أمريكي من تكرار هجمات 11 سبتمبر انفجار لغم لداعش يودي بحياة 6 سوريين القنوات الناقلة لـ مباراتي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا والقنوات الناقلة اللواء الشهري يتفقَّد وحدات حرس الحدود في تبوك والمدينة المنورة
أشاد الإعلامي أحمد الشقيري بنظام الحوكمة الإلكترونية في المملكة، والمعاملات المالية التي يمكن إجراؤها بدون الحاجة لمحفظة بها نقود لتسديد أي معاملة.
وقال الشقيري خلال برنامج سين على قناة إم بي سي: نحن في نعمة بالسعودية لأننا لا نحتاج الخروج من المنزل ونحن نحمل محفظة، كمية المعاملات الحكومية اللي تقدر تسويها أون لاين وبدون الذهاب إلى أي مكان وبدون الحاجة لبطاقة.
الشقيري: نحن في نعمة بالسعودية لأننا لا نحتاج الخروج من المنزل ونحن نحمل محفظة.. ويدفع مخالفة مرورية أونلاين في 22 ثانية فقط#سين#رمضان_يجمعنا #MBC1
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahid https://t.co/lfdHMole9f@shugairi pic.twitter.com/xtrnrniLHu
— MBC1 (@mbc1) April 9, 2023
وسلط الشقيري الضوء على تطبيق نفاذ، وهو أحد منتجات منصة النفاذ الوطني، والذي تم تطويره بدعم من وزارة الداخلية، إذ يأتي لإتاحة التحقق عبر السمات الحيوية من الهوية الرقمية للأفراد المصدرة والمفعلة من أبشر وكخيار إضافي لقنوات الدخول الأخرى؛ وذلك لتمكين الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة بطريقة آمنة وموثوقة.
وقام الشقيري بتجربة حية قائلًا: أنا الآن في ألمانيا وعندي مخالفتين مروريتين دخلت على تطبيق البنك لقيت المخالفات ضغطت تأكيد وفي 22 ثانية تم تسديد المخالفات بدون أي رقم.