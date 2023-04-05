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تصنع من جلد الغنم أو الضأن‏

الشنة وسيلة حفظ التمور عند أهالي العلا قديمًا

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠١ مساءً
الشنة وسيلة حفظ التمور عند أهالي العلا قديمًا
المواطن - واس

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عُرفت”الشنة”منذ القدم بأنها إحدى وسائل حفظ التمور لدى أهالي محافظة العلا،ليبقى التمر محتفظا بجودته لفترة طويلة، وكانت تستخدم في الجزيرة العربية كذلك، ولازالت موجودة إلى وقتنا الحاضر، رغم تطوُّر أدوات التخزين.

صناعة الشنة

وتصنع الشنة من جلد الغنم أو الضأن‏ ،ويبدأ العمل بالتخزين فيها منذ جني التمور بمختلف أنواعه،حيث تسبق مرحلة التخزين التنظيف، والرش بالماء، ومع اشتداد حرارة الشمس يتم حشوها وخياطتها داخل الشنان، بإستخدام جريد النخل، ثم يعرض بعد ذلك في الشمس لفترة معين، ليتم حفظه داخل تلك الشنة لفترات طويلة تصل إلى سنوات.

كما يتم فتح الشنة وتقديمها للضيافة عند قدوم الضيوف،وفي شهر رمضان،حيث تشتهر محافظة العلا بزراعة النخيل التي تنتج أفضل أنواع التمور .

الشنة

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