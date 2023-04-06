الشيخ العيسى: حقوق المرأة ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أن حقوق المرأة تمثل ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي، وهي تضاف بامتياز لمنظومة القيم في الإسلام.

الدكتور محمد العيسى:

حقوق المرأة تمثِّل ركيزة أساسية في التشريع الإسلامي، وهي تضاف بامتياز لمنظومة القِيم في الإسلام@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/hehqsUDSRK — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 6, 2023

قراءة النصوص الشرعية

وأوضح الشيخ العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أن هذه القيم تأتي وفقًا للمفاهيم الصحيحة لقراءة النصوص الشرعية، ولا تأتي ضمن يعتبر هذه النصوص من قبيل المتشابه الذي أُمرنا أن نؤمن به ولا نتتبعه.

وأشار إلى أن البعض يقول هذا نظرًا لأنه أسير أهوائه وقناعاته، ولا يستطيع أن يستوعب غيرها.

العرف والدين

وردّ على سؤال بشأن أن العرف الاجتماعي أصبح لدى البعض أقوى من الدين، موضحًا أن “العرف قد ترسخ في كثير من المجتمعات، وإذا كان المجتمع متدينًا فربما يسعى إلى تجنيس العرف وتأصيله من الناحية الدينية بحيث يجعل العمل بالعرف من الدين”.

– هل أصبح العرف الاجتماعي لدى البعض أقوى من الدِّين؟

– ما خطورة التكلف بالاجتهاد من أجل نسب العرف للدين؟

الإجابة مع الدكتور محمد العيسى@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

مجانًا وبدون اشتراك على شاهدhttps://t.co/7fShsIShp8#MBC1 pic.twitter.com/ywY5FN3Ncq — بالتي هي أحسن (@hiaahsanshow) April 6, 2023

وأشار إلى أن هناك مشكلة في ذلك، فإذا كان الدين لا يؤيد العرف ولا يرفضه فإن أي تكلف بأي اجتهاد لنسبه للدين فيعتبر اجتهادًا لا قيمة له وخطأ فادح.

ولفت “أما إذا كان الدين يرفض العرف لأنه عرف فاسد، فهذا يعتبر افتراء على الدين، ومن هنا جاءت المقولة عند البعض بأن العرف الاجتماعي أقوى من النص الشرعي وهذا أمر خطير جدًا”.