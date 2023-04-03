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انتقد اقتحام البعض للفتوى بغير علم

الشيخ العيسى: ليس كل من حفظ النصوص بعالم

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الشيخ العيسى: ليس كل من حفظ النصوص بعالم
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، عن تعجبه ممن يتراجع عن فتواه بسبب جهله بالتفاصيل عندما أفتى أو وعظ.

التراجع عن الفتوى

وقال الشيخ العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، “لا شك أن الرجوع للحق فضيلة لكن أتعجب ممن يتراجع عن فتواه لعدم معرفته بالتفاصيل ودرايته بالخلفية الكاملة للموضوع”.

ووجه العيسى عدة تساؤلات بالقول: “إذا كنت لا تعلم عن التفاصيل لماذا من البداية تقتحم مخاطر الفتوى والإرشاد باسم الشريعة الإسلامية؟ لماذا أربكت الناس وفتنتهم في دينهم؟، لماذا أعطيت صورة سلبية عن الإسلام؟”.

وأضاف أنه وفقًا لآخر استطلاعات رابطة العالم الإسلامي، فإن أكثر من 50% من أسباب الإسلاموفوبيا هي من بعض الداخل الإسلامي.

النظر من زاوية واحدة

ولفت إلى أن هناك من لديه تفاصيل بشأن أمر ما لكنه ينظر من زاوية واحدة، حيث يعتقد أنه احتاط للشريعة بينما فوت مصالح أخرى أكبر وأعظم، فلم يكن لديه ملكة العالم الحق لينظر فيها، مؤكدًا أن هناك ذرائع تفضي إلى مفاسد يفترض أن يحتاط لها لكن فاقد الشيء لا يعطيه.

وأشار: “قلنا مرارًا إنه ليس كل من حفظ النصوص بعالم حتى يكون فقيهًا في علمه وحكيمًا”.

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