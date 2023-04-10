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صحة وطب‎
لتعزيز المناعة ضد متحورات كورونا

الصحة: الجرعة المحدثة ضد كورونا متاحة لمن أمضى شهرين

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
الصحة: الجرعة المحدثة ضد كورونا متاحة لمن أمضى شهرين
المواطن - واس

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أكدت “الصحة” على ضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار؛ للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19).

توفير الجرعة

وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عامًا فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم كبار السن، ذوو الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهران فأكثر.

أهمية الجرعة

وأوضحت “الصحة” أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وكذلك تمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

الجرعة التنشيطية

يذكر أن الجرعة التنشيطية تمثل جرعة وقائية يتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا، حيث يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبيًّا من الفعالية ضد متحورات الفيروس.

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