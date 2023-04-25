Icon

الصلاة على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن Icon رئيس البنك الدولي يشكر الملك سلمان على إجلاء الموظفين العالقين بالسودان Icon حسم يومين من الراتب عند الغياب بدون عذر بعد إجازة العيد Icon حمد المنصور لجماهير النصر: الدوري في الملعب Icon جماهير الهلال تطلب التعاقد مع محمد الكويكبي Icon مواطن يتباهى بجواز السفر السعودي: اللي يحمله لا يخاف على عمره Icon سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على عدد من المناطق Icon موعد مباراة رايو فاليكانو ضد برشلونة والقنوات الناقلة Icon كريستيانو رونالدو غاضب بعد إقصاء النصر Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور أمير الرياض وسماحة المفتي

الصلاة على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
الصلاة على الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

وأدّى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية.

كما أدّى الصلاة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وأبناء الفقيد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد إعلامية تثير الفتنة وتفتقد الموضوعية والمصداقية
أخبار رئيسية

الشيخ السديس: ابتعدوا عن طرح أي مواد...

أخبار رئيسية
مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز مسجد الحصن الأسفل قبل 271 عامًا
السعودية اليوم

مشروع الأمير محمد بن سلمان يستعيد طراز...

السعودية اليوم
قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
العالم

قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير...

العالم
3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث سلب ونشل
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لارتكابهم حوادث...

أخبار أمنية
إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر
آخر الاخبار

إيغالو يطمح لمواصلة تألقه ضد النصر

آخر الاخبار
اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي
آخر الاخبار

اجتماع مرتقب بين ممثلي الهلال وميسي

آخر الاخبار
60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك
آخر الاخبار

60 ألف اتحادي يحفزون اللاعبين أمام ضمك

آخر الاخبار
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير
السعودية اليوم

مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة...

السعودية اليوم