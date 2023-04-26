الصندوق الصناعي يعلن فتح باب التسجيل في برامج نُخب التدريبية

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أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي ممُثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل (للجنسين) في برامج نُخب التدريبية لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل التالية:
يبدأ التقديم بمشيئة الله في شهر (مايو 2023م) شوال 1444هـ، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).