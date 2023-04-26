الصندوق الصناعي يعلن فتح باب التسجيل في برامج نُخب التدريبية

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي ممُثلاً في أكاديمية الصندوق الصناعي عن فتح باب التسجيل (للجنسين) في برامج نُخب التدريبية لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل التالية:

البرامج:

​​برنامج نخب الائتمان.

برنامج نخب المهندسين.

برنامج نخب الموارد البشرية.

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة مُعتمدة.

معدل لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) أو (80 من 100%).

حاصل على IELTS 6.5 أو TOEFL IBT 90.

حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنة.

التخصصات المطلوبة:

جميع التخصصات حسب تفاصيل البرنامج الموضحة أعلاه.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله في شهر (مايو 2023م) شوال 1444هـ، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).