العدل : ناجز أصدرت 1.2 مليون وكالة إلكترونية فهد بن نافل يحلم بمواصلة الإنجازات وظائف شاغرة بطيران الإمارات في 3 مدن بأمر الملك سلمان .. ترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكثر شركة في العالم قيمة رابح صقر وتهاني السلطان يشعلان أجواء الرياض بباقة من أجمل الأغاني أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية بسبب وعكته الصحية ضبط مواطنَين لترويجهما لمادة الحشيش المخدر القبض على مواطن بحوزته حشيش وأقراص مخدرة وسلاح ناري
أوضحت وزارة العدل أن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز najiz.sa خلال الـ3 أشهر الأولى من 2023م، بلغت أكثر من 1.2 مليون وكالة؛ مما أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
وبينت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في إنجاز الأعمال، ورفع سقف الأداء؛ حيث إن إصدار الوكالة كان يستغرق يوماً كاملاً من خلال الحضور إلى كتابات العدل، أما الآن فإنجازها يتم بشكل إلكتروني بالكامل خلال دقائق معدودة.
وأكدت أن خدمة الوكالة الإلكترونية، تأتي في سياق عملها على دعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لتحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى خدمات إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين للمرافق العدلية؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.