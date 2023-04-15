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العقيل: صندوق حفر الباطن سيكون له أثر في دعم تنمية المحافظة

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
العقيل: صندوق حفر الباطن سيكون له أثر في دعم تنمية المحافظة
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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اعتمدت هيئة السوق المالية، تأسيس صندوق حفر الباطن ضمن مبادرة اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، بتأسيس 5 صناديق واعدة في كل من: (المدينة المنورة ـ القصيم ـ حائل ـ الأحساء – حفر الباطن)، كأول صناديق المناطق الواعدة.

ذراع استثماري

ويأتي إدراج صندوق حفر الباطن، بمتابعة ودعم من محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، لمبادرة لجنة ريادة الأعمال في غرفة حفر الباطن، حيث يعتبر الصندوق كأحد أهم إنجازات الغرفة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال ما يجعله ذراعًا استثماريًا هامًا بالمحافظة.

دعم التنمية

وأوضح رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيل أن تأسيس صندوق حفر الباطن يأتي بمتابعة ودعم من المحافظ الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، الذي كان له دور كبير في إدراج حفر الباطن ضمن أول 5 صناديق، وبمشيئة الله سيكون لهذا الإنجاز الأثر الكبير في دعم التنمية للعديد من القطاعات في المحافظة.

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