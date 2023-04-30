غراب ينتزع علم إسرائيل ويمزقه من فوق إحدى المستوطنات تصادم طائرتين إسبانيتين بالجو ومصرع 4 ركاب قرش يهاجم صبيًّا في أستراليا والشرطة تغلق الشواطئ سالم الدوسري مهدد بالإيقاف 3 مباريات آسيويًّا مشاركة لامين يامال في مباراة برشلونة ضد بتيس تكسر رقمًا عمره 82 سنة وصول سفينة جلالة الملك الدرعية جدة وعلى متنها 52 شخصًا تدشين العمل الموسوعي الجمل عبر العصور والمعرض الثلاثاء بدء إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مايو الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة للمواطنين والرعايا القادمين من السودان مصر تجلي 6960 مصريًّا من السودان حتى الآن
تفقَّد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية، ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان.
وعبَّر معاليه عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلاً لمنسوبي “الجوازات” العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزير، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛ تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.