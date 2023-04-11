الفنان حسن عسيري يتعرض لموقف لا يحسد عليه ببرنامج نخوة

شهدت حلقة الاثنين، من برنامج نخوة، المذاع على قناة السعودية، لفتة إنسانية لعدد من المواطنين، تفاعلوا مع عامل تعرض للإهانة داخل مطعم من قبل أحد الزبائن.

#نخوة | اندفعت نخوة الحاضرين ضد إهانة أحدهم لي كعامل مطعم، شعرت بالامتنان وحجم الانسانية العظيمة لديهم.. الفنان حسن عسيري يتقمص شخصية "نادل". #نخوة_حسن_عسيري #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/V5o9jkKP9Y — قناة السعودية (@saudiatv) April 10, 2023

مشهد تمثيلي

وخلال المشهد التمثيلي، يبدأ الفنان حسن عسيري وهو يجسد دور عامل، بالتوجه إلى طاولة زبون “ممثل” من ضمن فريق البرنامج وقدم له طعامًا وبدأ الأخير بافتعال مشكلة معه.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يهين العامل، حيث لم يعجبه الطعام ووصفه بـأغبى إنسان، وطالبه بالمغادرة قائلًا: “انقلع من هنا، أنت قليل الأدب”، فيما حاول العامل تهدئته موضحًا أنه مختص بإحضار الطعام وليس طهيه.

افتعال مشكلة

وفي الوقت الذي يواصل فيه الزبون افتعال المشكلة مع العامل، يهب عدد من الزبائن بدافع الإنسانية، للدفاع عن العامل، في حين يستمر الرجل في توجيه الإهانات وإلقاء الماء في وجه العامل.

وبشكل سريع، كادت الحلقة أن تشهد أحداثًا دراماتيكية، حيث قام أحد المتواجدين بالدفاع عن العامل ودفع الرجل بقوة وكاد أن يعتدي عليه بالضرب، قبل أن ينتهي الفيديو.