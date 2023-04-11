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بعدما اعتدى عليه زبون داخل مطعم

الفنان حسن عسيري يتعرض لموقف لا يحسد عليه ببرنامج نخوة

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ صباحاً
الفنان حسن عسيري يتعرض لموقف لا يحسد عليه ببرنامج نخوة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت حلقة الاثنين، من برنامج نخوة، المذاع على قناة السعودية، لفتة إنسانية لعدد من المواطنين، تفاعلوا مع عامل تعرض للإهانة داخل مطعم من قبل أحد الزبائن.

مشهد تمثيلي

وخلال المشهد التمثيلي، يبدأ الفنان حسن عسيري وهو يجسد دور عامل، بالتوجه إلى طاولة زبون “ممثل” من ضمن فريق البرنامج وقدم له طعامًا وبدأ الأخير بافتعال مشكلة معه.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يهين العامل، حيث لم يعجبه الطعام ووصفه بـأغبى إنسان، وطالبه بالمغادرة قائلًا: “انقلع من هنا، أنت قليل الأدب”، فيما حاول العامل تهدئته موضحًا أنه مختص بإحضار الطعام وليس طهيه.

افتعال مشكلة

وفي الوقت الذي يواصل فيه الزبون افتعال المشكلة مع العامل، يهب عدد من الزبائن بدافع الإنسانية، للدفاع عن العامل، في حين يستمر الرجل في توجيه الإهانات وإلقاء الماء في وجه العامل.

وبشكل سريع، كادت الحلقة أن تشهد أحداثًا دراماتيكية، حيث قام أحد المتواجدين بالدفاع عن العامل ودفع الرجل بقوة وكاد أن يعتدي عليه بالضرب، قبل أن ينتهي الفيديو.

 

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