جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر الفنان حسن عسيري يتعرض لموقف لا يحسد عليه ببرنامج نخوة بدر بن سلطان يشارك رجال الأمن الإفطار في المسجد الحرام تحذير عالي الخطورة حول بعض منتجات أبل رقم تاريخي لتبرعات الحملة الوطنية الخيرية في 3 ساعات بـ نصف مليار ريال هروب عروس هندية ليلة زفافها من ملاحقة الشرطة أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات للملك وولي العهد تشكيل 17 لجنة فرعية تمهيدًا لإجراء انتخابات البلدية في ليبيا سبب تحريك الشخص الميت دماغيًّا بعض أعضائه التعليم عن بعد في جامعة الطائف اليوم بسبب الطقس
شهدت حلقة الاثنين، من برنامج نخوة، المذاع على قناة السعودية، لفتة إنسانية لعدد من المواطنين، تفاعلوا مع عامل تعرض للإهانة داخل مطعم من قبل أحد الزبائن.
#نخوة | اندفعت نخوة الحاضرين ضد إهانة أحدهم لي كعامل مطعم، شعرت بالامتنان وحجم الانسانية العظيمة لديهم.. الفنان حسن عسيري يتقمص شخصية "نادل". #نخوة_حسن_عسيري #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/V5o9jkKP9Y
— قناة السعودية (@saudiatv) April 10, 2023
وخلال المشهد التمثيلي، يبدأ الفنان حسن عسيري وهو يجسد دور عامل، بالتوجه إلى طاولة زبون “ممثل” من ضمن فريق البرنامج وقدم له طعامًا وبدأ الأخير بافتعال مشكلة معه.
وأظهر الفيديو الرجل وهو يهين العامل، حيث لم يعجبه الطعام ووصفه بـأغبى إنسان، وطالبه بالمغادرة قائلًا: “انقلع من هنا، أنت قليل الأدب”، فيما حاول العامل تهدئته موضحًا أنه مختص بإحضار الطعام وليس طهيه.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الزبون افتعال المشكلة مع العامل، يهب عدد من الزبائن بدافع الإنسانية، للدفاع عن العامل، في حين يستمر الرجل في توجيه الإهانات وإلقاء الماء في وجه العامل.
وبشكل سريع، كادت الحلقة أن تشهد أحداثًا دراماتيكية، حيث قام أحد المتواجدين بالدفاع عن العامل ودفع الرجل بقوة وكاد أن يعتدي عليه بالضرب، قبل أن ينتهي الفيديو.