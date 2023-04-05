القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة

أعلن الأمن العام القبض على مجموعة من الأشخاص بمحافظة جدة قاموا باستغلال فئة الأطفال المُعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحال التجارية.

📹 | القبض على مجموعة من الأشخاص بمحافظة جدة قاموا باستغلال فئة الأطفال المُعاقين حركياً للتسول أمام الجوامع والمحال التجارية .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/gviZFXdYAg — الأمن العام (@security_gov) April 5, 2023

استغلال المعاقين في التسول

وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر موقع تويتر: استغلالًا لعاطفة المجتمع وطريقًا لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة، حيث قام مجموعة من الأشخاص بمحافظة جدة بإعداد منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية.

وأسفرت الجهود الأمنية عن كشف هوياتهم والقبض عليهم، وتبين أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة، وباستماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول ذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال ومن ثم استحصالهم منهم.

وجاري الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.