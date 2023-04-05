القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة

ماسك يعلق على محاكمة ترامب توقعات بـ استمرار تساقط الأمطار وحبات البرد لـ أيام القبض على أشخاص استغلوا المعاقين حركيًّا في التسول بـ جدة مجلس الوزراء يوافق على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة السياحة سعود كاتب يرد على قينان: ما لم تقله في الليوان عن الصحافة ترامب: نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات دوي انفجارات في منطقة سديروت قرب قطاع غزة هجوم سيبراني يضرب المواقع الفنلندية يوم انضمامها للناتو نجاح أول عملية لزراعة قلب صناعي كامل في السعودية مستشرق هولندي يكشف سبب عشقه للإبل وحياة البدو في السعودية
أعلن الأمن العام القبض على مجموعة من الأشخاص بمحافظة جدة قاموا باستغلال فئة الأطفال المُعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحال التجارية.
📹 | القبض على مجموعة من الأشخاص بمحافظة جدة قاموا باستغلال فئة الأطفال المُعاقين حركياً للتسول أمام الجوامع والمحال التجارية .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/gviZFXdYAg
— الأمن العام (@security_gov) April 5, 2023
وتفصيلًا، قال الأمن العام عبر موقع تويتر: استغلالًا لعاطفة المجتمع وطريقًا لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة، حيث قام مجموعة من الأشخاص بمحافظة جدة بإعداد منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية.
وأسفرت الجهود الأمنية عن كشف هوياتهم والقبض عليهم، وتبين أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة، وباستماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول ذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال ومن ثم استحصالهم منهم.
وجاري الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.