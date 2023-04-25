القبض على باكستانيين روجا الشبو بجدة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بمحافظة جدة.

وتفصيلًا، قالت المديرية عبر تويتر: إن مكافحة المخدرات قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

النيابة العامة

ولفتت المديرية إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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