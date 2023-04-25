القبض على باكستانيين روجا الشبو بجدة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” بمحافظة جدة.
وتفصيلًا، قالت المديرية عبر تويتر: إن مكافحة المخدرات قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.
ولفتت المديرية إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني (اضغط هنا)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.