القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة

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بضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية “السودانية”، بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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