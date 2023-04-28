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تمت إحالته إلى جهة الاختصاص

القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
القبض على مخالف بحوزته إمفيتامين ومبلغ مالي وهواتف بجدة
المواطن - واس

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بضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية “السودانية”، بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر ومبلغ مالي وهواتف متنقلة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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