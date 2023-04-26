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تمت إحالتهما للنيابة العامة

القبض على مقيم ووافد لترويجهما مادة الشبو المخدر في جدة

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
القبض على مقيم ووافد لترويجهما مادة الشبو المخدر في جدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، على مقيم ووافد زائر من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأوضحت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الإبلاغ

ودعت مكافحة المخدرات للإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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