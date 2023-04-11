القبض على مواطن خبأ في مركبة 27 كجم قات

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قبضت دوريات الأمن في محافظة صيبا بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، على مواطن بحوزته 27 كيلوجراماً من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها.
وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.