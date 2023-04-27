القبض على يمني بحوزته أمفيتامين في جدة

قبضت شرطة محافظة جدة، اليوم الخميس، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص

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